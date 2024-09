Découvrez le prologue de Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven jusqu’en 4K

Il reste quelques semaines d’attente pour découvrir ce remake du RPG de Square Enix sorti en 1993. En attendant, une démo est dispo et je vous propose de la regarder en vidéo.

Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven est prévu pour fin octobre prochain. Remake de Romancing SaGa 2 sorti au Japon en 1993, ce remake va permettre de (re)découvrir un classique de la série mais avec une réalisation et un gameplay totalement modernisés. On a ainsi droit aux voix anglaises ou japonaises, aux musiques d’origine ou réarrangées et bien entendu à une réalisation visuelle totalement au goût du jour.

L’originalité de Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven est de proposer non seulement une trentaine de classes avec des capacités, des tactiques et des armes de prédilection mais aussi de bénéficier d’un système de succession impériale. Le scénario évolue au gré de vos actes et des choix alors que vous tentez de combattre les fameux Sept Héros.

La démo que je vous propose de regarder ci-dessous permet de découvrir le prologue du jeu. On peut ainsi découvrir la réalisation, le gameplay et les prémices d’une intrigue qui devrait maintenir les futurs joueurs en haleine pour des heures.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5. Compte tenu du style graphique, le jeu ne devrait pas poser de problème particulier pour tourner correctement sur PS4/Pro, Switch et PC.

Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven est prévu sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC pour le 24 octobre 2024.