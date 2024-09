Sony annonce un State of Play pour demain soir

On s’y attendait. Après la petite annonce de la PS5 Pro, il fallait bien que Sony se rappelle à votre bon souvenir avec d’autres informations et vidéos.

Il y a quelques jours, Sony avait diffusé un petit livestream pour dévoiler la PS5 Pro. Ce livestream fut un peu trop bref au goût de tous. On espérait voir plus de titres utilisant les capacités de la PS5 Pro pour voir si la console vaut le coup.

Sony confirme donc un State of Play, leur livestream régulier, pour demain soir, mardi 24 septembre à 23h59 heure française sur leurs chaînes YouTube et Twitch. Ce livestream sera l’occasion de voir une vingtaine de titres en cours de développement pour PS5 et PS VR2. Ce State of Play durera plus de 30 minutes. Espérons donc que dans le tas, on pourra voir des titres tournant sur PS5 Pro.

Rendez-vous demain pour voir tout cela !