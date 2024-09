De nouvelles manettes Xbox Elite Serie 2 avec la collection Cipher

Certains gamers aiment se démarquer avec du matériel un peu plus exclusif. Microsoft l’a bien compris avec de nouvelles collections de ses pads Xbox.

Microsoft annonce ainsi la série Cipher de la manette sans fil progamer Xbox Elite Serie 2. Disponible dès à présent dans le Xbox Design Lab, ces modèles très colorés s’inspirent largement de la mode du design translucide puisque les coques des six pads sont transparentes. Vous aurez ainsi le choix entre les versions :

Ghost Cipher

Velocity Cipher

Astral Cipher

Surf Cipher

Candy Cipher

Pulse Cipher

Evidemment, tous ces modèles conservent les caractéristiques techniques d’une Xbox Elite Serie 2 avec les divers boutons, les palettes à l’arrière et plus encore pour les progamers.

Parallèlement Microsoft ajoute deux nouveaux designs chromatiques pour la croix directionnelle et les palettes avec les Energy Chroma et les Sunset Chroma. Vous aurez ainsi droit à une croix et des palettes avec des finitions métalliques en dégradé de couleurs.

Enfin, Microsoft propose aussi une version Ghost Cipher de la manette sans fil Xbox de base disponible sur le Microsoft Store en précommande.