Dragon Age The Veilguard se montre avec une nouvelle vidéo de gameplay

Le nouvel opus de la saga Dragon Age est attendu au tournant par les fans ainsi que les adeptes d’action/RPG. Une nouvelle vidéo de gameplay permet de se faire une bonne idée.

EA et Bioware ont dévoilé pendant le State of Play d’hier soir une nouvelle vidéo permettant de découvrir du gameplay. On peut y découvrir le héros, Rook, combattre auprès de deux de ses compagnons un dragon. La vidéo permet également de découvrir un Rook en version Mage et ses différentes capacités. La seconde vidéo explique plus en avant les caractéristiques de la classe Mage et l’interface pour gérer tout cela. Cette classe s’ajoute aux classes Rogue et Guerrier déjà présentées précédemment.

Pour rappel, Dragon Age The Veilguard nous embarque sur le monde de Thedas une dizaine d’années après les évènements de Dragon Age Inquisition. A vous d’explorer et combattre bien des ennemis en essayant de rassembler une équipe de 7 compagnons chacun avec leurs vies et leurs histoires personnelles.

Dragon Age The Veilguard est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour le 31 octobre 2024.