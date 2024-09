Ghost of Yōtei, le nouveau titre des créateurs de Ghost of Tsushima

Il aura donc fallu attendre cette rentrée 2024 pour que Sucker Punch et Sony ne dévoilent la nouvelle production dans la lignée de l’excellent Ghost of Tsushima.

On le savait depuis des mois. Après le succès de Ghost of Tsushima une suite était inévitable. Bien des rumeurs ont circulé depuis des mois sur une éventuelle suite qui se déroulerait sur l’île principale du Japon. Il n’en finalement rien ou presque.

En effet, Ghost of Yōtei va tout simplement nous emmener sur l’île d’Hokkaido au nord du Japon dans les environs du mont Yōtei (d’où le nom du jeu). Une fois encore, Sucker Punch nous emmène dans le Japon féodal. L’action va se dérouler pas moins de 300 ans après les évènements de Ghost of Tsushima, plus exactement en 1603. Et l’intrigue va évidemment introduire un tout nouveau personnage, féminin cette fois-ci, nommé Atsu. Avec ce nouvel environnement, Sucker Punch va pouvoir faire découvrir des décors toujours aussi magnifiques avec une nature foisonnante et riche. L’équipe et Sony restent pour le moment motus et bouche cousue sur le contenu de cette nouvelle histoire qu’il me tarde de découvrir. Tout juste sait-on qu’en gardant le concept de ghost, il est fort à parier qu’on pourra toujours choisir d’attaquer tête baissée ou en infiltration même si Atsu ne devrait pas être un samurai.

Contrairement à Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei a été développé spécifiquement pour la PS5 – et don la PS5 Pro également. Si vous regardez avec attention la vidéo ci-dessous, vous constaterez que la réalisation monte d’un cran avec des environnements encore plus riches avec des panoramiques à couper le souffle et des personnages toujours plus détaillés. Sucker Punch pourra introduire de nouvelles mécaniques de jeux, de nouvelles armes et diverses améliorations dans le gameplay.

Il va falloir patienter encore un peu. Sucker Punch prévoit d’en dévoiler plus dans les mois à venir et nous ne manquerons pas de vous relayer les infos. D’ici là, jetez un coup d’oeil sur les premiers visuels et la toute première bande-annonce fort alléchante ci-dessous. Personnellement, c’est un des titres de 2025 que je vais suivre de très près.

Ghost of Yōtei est prévu sur PS5 en 2025.