Keanu Reeves débarquera dans Sonic X Shadow Generations

Sega prépare un nouveau titre Sonic pour le mois prochain. Le State of Play de Sony leur a permis de faire une petite annonce et dévoiler une nouvelle vidéo.

Sega a ainsi annoncé l’ajout d’un pack Sonic 3 comprenant des éléments tirés du film à venir. Ce pack sera inclus dans l’édition Digital Deluxe de Sonic X Shadow Generations. Avec ce pack, il sera possible de jouer au jeu à partir du 12 décembre prochain en incarnant Shadow avec le look qu’il a dans le film et découvrir un niveau inédit inspiré par le dit film. Shadow aura en outre la voix d’un certain Keanu Reeves.

Parallèlement à cette annonce, Sega a dévoilé une nouvelle bande-annonce que nous vous proposons ci-dessous.

Sonic X Shadow Generations est prévu sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/S, Switch et PC pour le 25 octobre 2024.