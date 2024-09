Lego Horizon Adventures, le spin-off d’Horizon en version Lego, débarque mi-novembre

Annoncé il y a quelques semaines, le jeu Lego inspiré par la saga Horizon de Guerrilla Games a enfin une date de sortie et c’est pour bientôt.

Sony a confirmé la date de sortie de Lego Horizon Adventures pour le 14 novembre prochain sur PS5/Pro, Switch et PC. Les fans d’Aloy vont pouvoir partir à l’aventure dans une version Lego déjantée mêlant action, aventure et plateforme ainsi qu’une partie personnalisation de votre foyer et des personnages. Comme bien des titres Lego, il sera possible de jouer à plusieurs.

Pour le lancement, outre la version standard, Sony a prévu une édition numérique deluxe qui comprendra les bonus suivants :

Personnalisation Grand huit | Pas besoin de choisir entre un toit et un grand huit, vous pouvez avoir les deux et donner des airs de parc d’attractions au Cœur de la Mère !

| Pas besoin de choisir entre un toit et un grand huit, vous pouvez avoir les deux et donner des airs de parc d’attractions au Cœur de la Mère ! Trois tenues emblématiques d’Horizon | Rendez hommage aux aventures d’Aloy dans les terres gelées avec l’Armure banuk, faites ressortir votre âme d’adepte de l’Éclipse avec la tenue de l’Ombre ou combattez le métal par le métal avec la tenue « Alliage » pour Aloy !

| Rendez hommage aux aventures d’Aloy dans les terres gelées avec l’Armure banuk, faites ressortir votre âme d’adepte de l’Éclipse avec la tenue de l’Ombre ou combattez le métal par le métal avec la tenue « Alliage » pour Aloy ! Tenues Ratchet et Rivet | Rejoignez cette aventure palpitante avec Ratchet, l’incroyable mécanicien intergalactique, ou Rivet, la résistante transdimensionnelle.

| Rejoignez cette aventure palpitante avec Ratchet, l’incroyable mécanicien intergalactique, ou Rivet, la résistante transdimensionnelle. Tenue Sackboy | Fini le tissu et le rembourrage, place aux briques et aux tenons ! Sorti tout droit de LittleBigPlanet, Sackboy se tient prêt à rejoindre cette aventure !

Si le jeu vous intéresse sachez que les précommandes commenceront dès le 3 octobre prochain avec en bonus une tenue de porte-bouclier à utiliser dans le jeu.

Lego Horizon Adventures est prévu sur PS5/Pro, Switch et PC pour le 14 novembre 2024.