The Legend of Zelda Echoes of Wisdom sort demain sur Switch

Pour une fois Link ne sera le héros d’un nouveau Legend of Zelda. Pour une fois, incarnez la princesse Zelda pour sauver Hyrule.

Outre les grosses superproductions qu’ont été les deux derniers The Legend of Zelda Breath of the Wild et The Legend of Zelda Tears of the Kindgom, la saga a toujours eu divers épisodes plus ou moins d’importance. Cette fois-ci, avec The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, Nintendo propose aux fans sur Switch de découvrir une nouvelle aventure avec un gameplay plus proche des titres originels. Et cette fois-ci, c’est à Zelda d’en être l’héroïne. Accompagnée par Tri, Zelda va devoir tout faire pour sauver Hyrule et comprendre pourquoi des failles sont mystérieusement apparues et ont emporté les habitants de son royaume.

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom sortira le 26 septembre 2024 sur Switch.