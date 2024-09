Ubisoft reporte la sortie d’Assassin’s Creed Shadows à début 2025

Les fans vont être déçus mais il va falloir patienter 3 mois de plus pour découvrir le premier Assassins’s Creed dans l’univers Japon féodal.

Via un communiqué officiel et un tweet sur X, Ubisoft annonce le report de la sortie d’Assassin’s Creed Shadows. Initialement prévu pour la mi-novembre, cette superproduction va désormais sortir que le 14 février 2025 sur PS5/Pro, XSX/S et PC

Ce report a évidemment été décidé pour peaufiner au mieux un jeu très attendu par la communauté. Il a également été décidé par la direction d’Ubisoft suite aux enseignements tirés sur la sortie de Star Wars Outlaws afin de donner du temps pour bien finaliser le jeu – je me demande encore pourquoi la direction a encore besoin d’exemples pour ne pas précipiter les sorties comme c’est malheureusement le cas chez trop d’éditeurs ces dernières années. Massive Entertainment travaille d’ailleurs d’arrache-pied à fignoler leur Star Wars Outlaws pour tenter d’améliorer le jeu et tenter de convaincre de nouveaux joueurs compte tenu des ventes plus faibles que prévues.

Ubisoft semble également avoir un peu changé son fusil d’épaule puisque l’éditeur a décidé de mettre fin au modèle traditionnel du Season Pass sur Assassin’s Creed Shadows. Tout le monde découvrira le jeu en même temps le 14 février prochain. Tous ceux qui ont précommandé le jeu se verront offrir la première extension gratuitement. Par ailleurs, Ubisoft décide aussi qu’avec Assassin’s Creed Shadows, toute nouvelle sortie Ubisoft sur PC sera également disponible sur Steam au lancement.

Patience donc encore quelques mois si Assassin’s Creed Shadows vous intéressait.

Assassin’s Creed Shadows est désormais prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour le 14 février 2025.