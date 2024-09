Capcom confirme Monster Hunter Wilds pour début 2025

Le nouvel opus de la saga Monster Hunter va continuer avec un tout premier volet uniquement sur les PS5, XSX/S et PC. Et il ne reste plus trop de temps à patienter pour se lancer.

Capcom a confirmé la sortie du futur Monster Hunter Wilds pour le 28 février 2025 sur PS5/Pro, XSX/S et PC. Non content de dévoiler une flopée de nouvelles images et une vidéo, Capcom lâche une flopée de nouvelles informations concernant ce nouvel opus qu’attendent avec impatience les millions de fans à travers le monde.

L’intrigue de Monster Hunter Wilds fait intervenir la Guilde des Chasseurs. Après avoir sauvé un jeu garçon nommé Nata à la frontière des Terres Interdites, la guilde va rassembler ses ressources et former la Commission de recherche des Terres Interdites pour enquêter sur un mystérieux Spectre Blanc qui a attaqué le village de Nata. C’est dans ce contexte que vous allez évoluer et explorer un monde évidemment hostile truffé de bestioles en tous genres.

La vidéo permet de découvrir une des zones du jeu, la Forêt Ecarlate. Celle-ci subira les changements climatiques et donc changera d’apparence et d’ambiance. En fonction du contexte, cela affectera vos activités mais aussi sur l’apparition d’une faune et d’une flore variables. Et comme vous pouvez vous y attendre, vous aurez de nouveaux monstres à combattre dont le montre léviathan Uth Duna que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous.

Capcom a par ailleurs proposé une version étendue de la bande-annonce du TGS 2024 ainsi qu’un guide pour les débutants que je vous propose ci-dessous.

Monster Hunter Wilds est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour le 28 février 2025.