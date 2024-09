EA et Codemasters détaille le contenu de l’extension Saison 2024 d’EA Sports WRC

Sorti depuis un an, EA Sports WRC va continuer à vivre avec une nouvelle extension pour cette saison 2024. L’éditeur et le développeur en donnent le détail.

Annoncé il y a peu, l’extension Saison 2024 va apporter son lot de nouveautés à l’excellent EA Sports WRC. Il faut croire qu’EA et Codemasters préfèrent proposer des extensions plutôt que nous vendre une nouvelle édition pas toujours justifié comme c’est le cas dans les autres titres de sport.

Toujours est-il que l’extension Saison 2024 va proposer diverses nouveautés comme cinq nouvelles voitures :

WRC : Ford Puma Rally1 HYBRID ’24 Hyundai i20 N Rally1 HYBRID ’24 Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID ’24

WRC2 : Toyota GR Yaris Rally2

Junior WRC : Ford Fiesta Rally3 Evo



Ces voitures arboreront les habillages et les carrosseries officielles de 2024 et devraient se comporter de manière assez fidèle par rapport à leur homologue dans le monde réel.

Par ailleurs, pour varier les plaisirs, l’extension Saison 2024 va également ajouter deux nouveaux lieux :

Le WRC Orlen 80th Rally Poland

Le WRC Tet Rally Latvia

Ces deux sites vont ajouter au total quelques 24 spéciales dont quatre spéciales de héros recréées avec fidélité :

Świętajno

Gmina Mrągowo

Vecpils

Podnieki

Evidemment, bien des éléments cosmétiques seront mis à jour pour refléter la nouvelle saison. Vous aurez ainsi plus de 50 habillages et équipages de la saison 2024 intégrés.

Celles et ceux qui achèteront l’extension recevront deux packs de contenu thématiques supplémentaires prévus pour l’hiver 2024/2025 et le printemps 2025. Ces packs ajouteront plus de contenus comme des voitures historiques, des habillages, des spéciales historiques et des moments uniques.

Je vous laisse voir tout cela à travers les images et la vidéo ci-dessous.

L’extension Saison 2024 d’EA Sports WRC sera disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC à partir du 8 octobre 2024.