Horizon Zero Dawn remasterisé pour fin octobre prochain

Les rumeurs l’avaient évoqué depuis quelques temps. Sony confirme l’existence et la sortie de Horizon Zero Dawn Remastered, un remaster de la première aventure d’Aloy.

Quelques sept ans après la sortie d’Horizon Zero Dawn, Sony se dit qu’un remaster se justifie sur PS5/Pro et PC. L’objectif est de transformer le titre sorti à l’origine sur PS4 puis patché sur PS4 Pro avec une réalisation mise à niveau à sa suite Horizon Forbidden West.

Pour ce remaster, Guerrilla Games (en charge des versions PS5/Pro) et Nixxes Software (pour la version PC) vont donc augmenter la qualité visuelle et les performances d’Horizon Zero Dawn en profitant des capacités des PlayStation 5 et des configurations PC plus récentes. Mais pour ce remaster, l’équipe a également réenregistrés plus de 10 heures de dialogues et capture de mouvements. De nombreuses améliorations seront apportées notamment concernant les modèles 3D, les rendus, les animations, les effets de lumière, les textures et bien plus encore. Même le son a été revu avec un mixage du son retravaillé pour profiter du Tempest 3D Audio Tech des PS5 pour un son de haute qualité et un rendu Atmos. Le jeu profitera également des caractéristiques du DualSense avec la gestion du retour haptique et des gâchettes adaptatives. Des fonctionnalités d’Horizon Forbidden West seront également ajoutées à ce remaster. Ainsi, il sera possible de reconfigurer à votre guise les commandes. Enfin, si vous aviez déjà des sauvegardes du jeu, il sera possible de les récupérer.

Une version PS5 Pro est évidemment prévue avec une qualité visuelle haute fidélité avec un framerate visant les 60FPS. Côté PC, l’équipe de Nixxes Software a travaillé sur des fonctionnalités comme la gestion des écrans ultra-larges et des technologies telles que le Nvidia DLSS 3 et l’AMD FSR 3.1. On peut donc s’attendre également à une qualité visuelle et des performances de pointe.

Si vous possédez déjà le jeu sur PlayStation ou PC (Steam ou Epic Games Store), sachez que ce remaster vous sera facturé 10€.

Horizon Zero Dawn Remastered est prévu sur PS5/Pro et PC pour le 31 octobre 2024.