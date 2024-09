PlayStation Plus – Les jeux gratuits d’octobre 2024

Le mois d’octobre approche et ainsi vient également les nouveaux jeux gratuits que pourront télécharger les abonnés PlayStation Plus.

Quel que soit votre abonnement PlayStation Plus, vous pouvez déjà commencer à faire de la place sur le stockage de votre PS4/Pro ou PS5. Voici donc les trois jeux que vous pourrez récupérer gratuitement à partir du 1er octobre prochain :

WWE 2K24 – PS5, PS4/Pro

Dead Space – PS5

Doki Doki Literature Club Plus! – PS5, PS4/Pro

Pour ce mois-ci, vous aurez donc droit à la star de la simulation de catch américain avec WWE 2K24, au remake du célèbre survival horror d’EA qu’est Dead Space et un jeu d’aventure visual novel à l’intrigue typée horreur psychologique.

Ces trois jeux seront disponibles pour les abonnés jusqu’au 4 novembre prochain.

Il ne vous reste que jusqu’au 30 septembre prochain pour récupérer les jeux du mois de septembre que sont Quidditch Champions, MLB The Show 24 et Little Nightmares II.