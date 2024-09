Bientôt du nouveau pour les fans d’Astro Bot

Astro Bot est l’une des plus belles surprises de cette fin d’année. Si le contenu actuel ne vous a pas suffit, l’équipe prépare du nouveau.

Lors du récent State of Play, la Team Asobi et Sony ont dévoilé une nouvelle vidéo pour annoncer du nouveau contenu à venir via une mise à jour gratuite prévue pour cet automne. Celle-ci va ajouter 5 niveaux de speedrun pour les fans avec un classement en ligne. En plus de ces niveaux, l’équipe va également ajouter 10 nouveaux bots spéciaux à délivrer. A vous de battre les oiseaux qui tentent de faire la course avec Astro. Parmi les nouveaux bots, on va pouvoir découvrir une escouade de Helldivers ainsi qu’Eve de Stellar Blade. Pour les autres, il va falloir les délivrer pour les découvrir.

Compte tenu de la qualité du titre, il ne serait pas étonnant qu’on voit débarquer d’autres mises à jour dans un avenir plus ou moins proche. Par ailleurs, avec l’arrivée de la PS5 Pro, espérons que la Team Asobi ait quelque chose de prévu pour les futurs possesseurs de la console de luxe de Sony.

Astro Bot est disponible sur PS5.