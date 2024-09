Fantasian débarque sur consoles et PC en décembre

La création d’Hironobu Sakaguchi, le papa de Final Fantasy, va arriver sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Switch et PC après avoir sévi sur Apple Arcade.

L’équipe de Mistwalker qu’avait fondé Hironobu Sakaguchi s’était lancé dans divers projets dont le Blue Dragon sur Xbox 360. Mistwalker avait également produit un RPG nommé Fantasian sur l’Apple Arcade et donc jouable sur les appareils Apple. Si le gameplay était relativement traditionnel dans le domaine du JRPG, sa réalisation était un peu particulière. Il offrait ainsi des décors réalisés en dioramas. Plus de 150 avaient été créé pour le jeu.

Fantasian Neo Dimension est donc une nouvelle version adaptée sur les consoles et sur PC. Il reprend les ingrédients du titre originel mais avec diverses améliorations comme l’affichage jusqu’en 4K sur les consoles PS5, XSX/S et PC. Le jeu bénéficiera de voix anglaises et japonaises ainsi que d’une nouvelle option de difficulté.

Fantasian Neo Dimension vous fera incarner un certain Leo à la recherche de ses propres souvenirs et tentant de résoudre l’énigme posée par une étrange infection mécanique qui détruit son monde.

Fantasian Neo Dimension est prévu pour le 5 décembre 2025 sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Switch et PC.