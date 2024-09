Triangle Strategy, un tactical/RPG de Square Enix sur Meta Quest

Meta fait de considérables efforts pour faire cartonner ses casques de réalité virtuelle Meta Quest. Et petit à petit les éditeurs suivent. Cette fois-ci, c’est Square Enix.

L’éditeur nippon annonce un titre dans un genre rarement vu sur les casques VR à savoir le tactical/RPG. Avec Triangle Strategy, difficile de ne pas penser à des tas de titres du genre comme les Final Fantasy Tactics, les Suikoden et bien d’autres encore. Pour ce titre, Square Enix a confié le projet à l’équipe déjà responsables de titres comme les Octopath Traveler et Bravely Default.

Triangle Strategy, comme son nom le laisse supposer, fait intervenir trois puissants royaumes en conflit : Glenbrook, Aesfrost, et Hyzante. Le destin de ces royaumes va évidemment dépendre de vous le joueur. Incarnant un certain Serenor Wolffort et accompagnés de quelques acolytes, vous devrez survivre dans un contexte difficile.

Adapté des versions consoles et PC sortis en 2022, la version Meta Quest va toutefois présenter des différences notamment avec des commandes VR repensées et une expérience plus immersive où vous pourrez explorer les champs de bataille en 3D et à 360°. Les possesseurs des Meta Quest 3 et Meta Quest 3S récemment annoncés pourront jouer en mode Passthrough à savoir que vous pourrez voir les champs de bataille en surimpression sur votre environnement réel.

Triangle Strategy est prévu sur Meta Quest 2 et 3 pour le 31 octobre 2024.