Premières infos, images et vidéo du futur Assetto Corsa Evo

Annoncé en juin dernier, le prochain volet de la série Assetto Corsa se profile enfin à l’horizon et se montre avec une première vidéo et de nouvelles images.

505 Games et les italiens de Kunos Simulazioni lâchent une toute nouvelle vidéo permettant de découvrir le futur Assetto Corsa Evo tout en dévoilant une date de sortie en accès anticipé sur Steam. Ainsi les fanatiques de sim racing qui aiment la saga vont pouvoir commencer à piloter les divers bolides prévus à partir du 16 janvier prochain sur PC.

A l’instar des deux premiers Assetto Corsa – la version Competizione étant un titre à part – Assetto Corsa Evo va permettre de piloter divers classes de voitures de l’histoire de l’automobile. Vous aurez le choix entre différentes voitures de série, des classiques, des hypercars ou encore des voitures de course. Chacun des bolides a été soigneusement reproduits par l’équipe de Kunos Simulazioni que ce soit au niveau visuel que dans leur comportement et leur performance.

Selon l’équipe, Assetto Corsa Evo est un bond en avant dans le réalisme par rapport aux précédents volets. Ce titre devrait bénéficer de nombreuses fonctionnalités et de modes. On pourra ainsi découvrir les courses de 24 heures, une gestion des lumières réalistes, les conditions météo dynamiques et leur impact sur les conditions de route.

La vidéo permet de découvrir des plans tirés du jeu et non de cinématiques pour apprécier le réalisme visuel. Je vous ajoute aussi toutes les nouvelles images dans la galerie ci-dessous pour vous faire allécher.

Même si je suis plus pour la version Competizione, je me lancerais sur cet Assetto Corsa Evo pour sûr ne serais-ce que pour tester leur nouveau moteur physique et voir le potentiel si les développeurs de Kunos Simulazioni se décident un jour à faire une suite à Assetto Corsa Competizione.

Assetto Corsa Evo sera disponible en accès anticipé sur Steam à partir du 16 janvier 2025.