StarCraft et StarCraft II vont arriver sur le Game Pass

Avec le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, il n’a donc pas fallu attendre trop longtemps pour voir débarquer certains titres sur le Game Pass.

Outre l’arrivée des Call of Duty, Microsoft détient désormais le catalogue de Blizzard. Une célébrissime saga va ainsi débarquer sur le PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate dès novembre prochain. Il s’agit tout simplement des deux volets de la série des Starcraft, la série RTS tant adorée par des millions de fans.

Donc à partir du 5 novembre prochain, Microsoft va ajouter au catalogue du PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate Starcraft Remastered et Starcraft II Campaign Collection. Vous pourrez toujours jouer aux parties en ligne de Starcraft et Starcraft II puisqu’elles sont en free to play.

Si vous aviez envie de découvrir cette illustre série, ce sera l’occasion ou jamais pour peu, évidemment, que vous possédiez un PC et que vous ayiez un abonnement Game Pass.