SteelSeries annonce des écouteurs Bluetooth polyvalents avec les Arctis GameBuds

On connait SteelSeries pour leurs casques et divers autres accessoires gaming. Cette fois-ci, l’accessoiriste se lance dans les écouteurs sans fil.

Avec sa gamme Arctis, SteelSeries s’est fait une belle place dans le domaine des casques gaming. Je suis moi-même un utilisateur de ces casques avec deux modèles possédés. Reprenant le label Arctis, les Arctis GameBuds visent également les gamers avec la possibilité d’un usage plus polyvalent.

Compatible à la fois avec la technologie Bluetooth 5.3 et radio 2,4 GHz, les Arctis GameBuds sont compatibles avec de nombreux appareils. Vous pouvez évidemment les jumeler avec tout appareil compatible Bluetooth (PC, mobiles, tablettes, etc.) mais aussi vous en servir sur des consoles de salon comme les PS5, les Xbox ou encore les ordinateurs grâce au dongle fourni.

Le design ergonomique des écouteurs a été conçu à partir d’un échantillon de plus de 62000 scans d’oreilles pour un confort optimal. Plusieurs embouts en silicone sont inclus pour que vous puissiez les ajuster à votre morphologie. Et pour mieux résister, ces écouteurs sont certifiés IP55 avec une protection contre la poussière, la saleté et l’eau. De ce fait, vous pouvez les utiliser dans un usage hors gaming sans problème. L’autonomie des Arctis GameBuds atteint les 10 heures d’écoute et l’étui offre trois charges supplémentaires pour un total d’une quarantaine d’heures.

SteelSeries a conçu les Arctis GameBuds dans l’idée de proposer aux joueurs une qualité de son digne de sa gamme Arctis. Les haut-parleurs de ces écouteurs gèrent ainsi l’audio spatial y compris celui des PS5 et sa technologie Tempest 3D. Grâce à une application mobile, vous aurez accès à plus d’une centaine de préréglages pour les joueurs sur PS5 et Xbox à la volée même pendant vos parties.

Que ce soit pour un usage de gamer pour une immersion totale sans distraction ou dans un usage au quotidien, les Arctis GameBuds intègrent également un système de suppression active du bruit haut de gamme à 4 micros. Au besoin, un mode Transparence est disponible pour garder un contact avec votre environnement.

Les SteelSeries Arctis GameBuds seront disponibles chez vos revendeurs habituels à partir du 29 octobre 2024.