Deux combattants de Street Fighter s’incrusteront sur Fatal Fury City of the Wolves

Le cross marketing entre jeux est de plus en plus répandu. Après des incursions de SNK chez Capcom, c’est l’inverse qui se profile à l’horizon.

Alors que Terry Bogard – et en attenant Mai Shiranui également prévue – vient de débarquer sur Street Fighter 6, c’est au tour de SNK d’annoncer que des célébrités de Capcom feront partie de la galerie de portraits à combattre sur le futur Fatal Fury City of the Wolves.

En effet, les célèbres Ken et Chun-Li de la saga Street Fighter de Capcom feront partie des personnages qui apparaîtront en DLC pour les possesseurs du Season Pass 1. Ainsi Ken devrait rejoindre le jeu à l’été 2025 tandis que Chun-Li se lancera dans la cité des loups à l’hiver 2025. Si cela peut vous paraître loin, ceci est normal puisque Fatal Fury City of the Wolves n’est pas prévu avant le printemps 2025. On aura l’occasion de reparler de ce titre dans les prochaines semaines pour sûr. En attendant, voici une belle bande-annonce à admirer ci-dessous.

Fatal Fury City of the Wolves est prévu pour le 24 avril 2025 sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et PC