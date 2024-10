Konami annonce une compilation de remasters des deux premiers Suikoden pour 2025

Quand on a un catalogue comprenant de très nombreux classiques de l’histoire du jeu vidéo, il serait dommage de ne pas en profiter pour toucher une nouvelle audience.

Konami va ressusciter d’entre les morts une saga RPG/tactique emblématique de l’éditeur : Suikoden. Cela fait déjà presque 20 ans que la saga n’a pas connu de nouvel opus. Suikoden V date ainsi de 2006. En annonçant une compilation regroupant Suikoden I et Suikoden II dans des versions HD remaster, Konami va se rappeler au bon souvenir des fans de la première heure et aux curieux n’ayant pas connu ces titres.

Nommée Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars – pourquoi des titres à rallonge ? – cette compilation est prévue sur toutes les machines à savoir sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Il va permettre de (re)découvrir les deux premiers épisodes de la saga mais avec diverses améliorations. Ainsi les sprites et les environnements vont bénéficier d’effets graphiques comme l’éclairage, des nuages et des animations d’ombre, des flammes vacillantes, de la fumée ou encore le mouvements des feuilles et des insectes. C’est autant de nouveaux détails qui enrichiront le visuel des jeux tout en conservant leur look old school. Toujours côté visuel, les illustrations des personnages ont été toutes redessinées pour un affichage HD par le dessinateur originel Junk Kawano. L’ambiance sonore a été largement enrichi avec un son 3D mais aussi l’ajout de nombreux bruitages pour une ambiance sonore plus immersive le tout avec une qualité sonore moderne. Et côté gameplay, Konami a implémenté de nouvelles fonctionnalités pour rendre le jeu plus agréable comme un journal des dialogues, des batailles automatiques ou des batailles à double vitesse.

Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars est prévu sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 6 mars 2025.