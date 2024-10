PDP sort son casque gaming sans fil Afterglow Wave Wireless pour Xbox et PC

Si vous cherchiez un casque gaming pour votre Xbox ou PC et que vous ne vouliez pas vous ruiner, PDP a une proposition à vous faire avec son dernier casque audio.

L’accessoiriste PDP faisant partie de Turtle Beach lance son nouveau casque audio gaming sans fil nommé l’Afterglow Wave Wireless. Conçu pour les Xbox et les PC, ce casque audio gaming bénéficie de haut-parleurs de 50 mm pour un son de qualité avec des aigus clairs et des graves puissants. Compatible Bluetooth, ce casque peut également être utilisé avec toute source compatible à cette norme. Vous pourrez donc tout à fait vous en servir avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Il intègre un micro rabattable pour être mis en sourdine. Le micro présente un système antibruit pour que vos coéquipiers vous entendent parfaitement. Pour les férus d’un look bling bling, les Afterglow Wave Wireless disposent d’un éclairage RGB avec différents modes intégrés. Il sera toutefois possible de personnaliser l’éclairage et d’autres paramètres via l’application PDP Control Hub.

Pour le confort, PDP a opté pour des coussins souples en mousse à mémoire de forme. Outre un bouton mode, les écouteurs disposent également de commandes de volume pour des réglages à la volée.

L‘Afterglow Wave Wireless est disponible en deux coloris, noir et blanc, dès à présent pour 100€ environ.