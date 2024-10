Un bon quart d’heure de gameplay de l’action/aventure Hell is Us de Rogue Factor

Les créateurs de Mordheim City of the Damned et Necromunda Underhive Wars préparent pour 2025 un nouveau jeu d’action/aventure prometteur avec Hell is Us.

Nacon et Rogue Factor ont lâché de nouvelles images et surtout une longue vidéo présentant du gameplay de leur futur jeu d’action/aventure nommé Hell is Us. Prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC, ce titre peut faire penser à un souls-like même si l’équipe s’en défend.

L’action se déroule dans un pays fictif nommé Hadea, nation ermite ravagée par une guerre civile. Incarnant un certain Rémi, natif d’Hadea, vous allez rentrer au pays pour découvrir votre passé. Il va devoir explorer bien des lieux et combattre des adversaires assez particuliers. Le système de combat est annoncé avec une difficulté relevée sans être aussi punitif que dans les souls-like. A vous d’apprendre et maîtriser une palette de coups et vous adapter aux adversaires. Vous aurez à votre disposition aussi bien des armes que des compétences variées sans oublier KAPI, un drone compagnon pouvant vous aider.

Avec une présentation minimaliste, Hell is Us va vous pousser à l’exploration et à la réflexion. Aucun indicateur, marqueur ou journal ne vous aidera. Il va falloir faire preuve d’un esprit d’explorateur et d’un bon sens de l’orientation ou d’une excellente mémoire pour retenir les points d’intérêt et les secrets à débloquer.

Retrouvez donc la longue vidéo ci-dessous ainsi que la bande-annonce dévoilée il y a quelques jours et une belle galerie de nouvelles images.

Hell is Us est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour 2025.