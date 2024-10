Gran Turismo 7 – Les nouveautés de la mise à jour d’octobre 2024

Sony et Polyphony Digital dévoilent le détail des nouveautés qui seront ajoutés lors de la mise à jour mensuelle de Gran Turismo 7.

Avec la mise à jour 1.52 prévue pour demain 3 octobre 2024, Gran Turismo 7 va s’enrichir de divers éléments. Les pilotes sur PS5 et PS4/Pro auront ainsi droit à :

Trois nouvelles voitures Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR ’04 Nissan GT-R Premium edition T-spec ’24 Toyota Hiace Van DX ’16

Un « Menu supplémentaire » sera ajouté dans le café. [Menu supplémentaire no 41] : « Collection : Audi » (niveau de collectionneur 42 et supérieur)

De nouveaux événements « Circuits mondiaux » seront ajoutés. Les événements suivants seront ajoutés dans Circuits mondiaux. Sunday Cup

Tokyo Expressway – Centrale dans le sens horaire Coupe Nissan GT-R

Circuit de Sainte-Croix – A Evolution Meeting

Kyoto Driving Park – Yamagiwa + Miyabi / Inversé / Autodromo Nazionale Monza / Colorado Springs – Lac

Davantage de circuits compatibles avec « Gran Turismo Sophy » seront ajoutés. Brands Hatch – Grand Prix Circuit Dragon Trail – Littoral

Chicago rejoint la partie Scapes

Bref, préparez votre console pour profiter de ces ajouts dès demain.

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5, PS4/Pro et compatible PS VR2. Une mise à jour est prévue sur la future PS5 Pro avec diverses améliorations dont le ray tracing ajouté dans le mode gameplay. On vous montrera cela dès que possible.