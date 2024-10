Nacon et KT Racing lance la première saison de Test Drive Unlimited Solar Crown

Si vous aimez écumer les rues de Hong Kong dans le dernier Test Drive Unlimited, Nacon et KT Racing donnent encore plus de raisons de le faire.

Nacon et KT Racing lancent la toute première saison du récent Test Drive Unlimited Solar Crown sorti sur PS5, XSX/S et PC. Avec cell-ci, les joueurs vont pouvoir découvrir une série de courses et de défis pour gravir les échelons et accumuler toujours plus de Solar Points. Le but est toujours de devenir le Solar King/Queen. Si vous parvenez à devenir un des joueurs les plus classés à la fin de la saison, vous aurez droit à une voiture d’exception à savoir la Pininfarina Battista.

Cette première saison comprend également un Solar Pass de 25 niveaux accessible à tous les joueurs. Il comprend diverses récompenses à débloquer comme des cosmétiques de voiture, des skins, des émotes, etc. Si vous atteignez le dernier niveau du Solar Pass, vous recevrez une Audi RS e-tron GT.

Parallèlement, un patch devrait permettre d’améliorer le jeu qui souffre depuis son lancement de performances disons pas terribles.

Test Drive Unlimited Solar Crown est disponible sur PS5, XSX/S et PC.