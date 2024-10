Des combats toujours intensifs dans la nouvelle vidéo de Fairy Tail 2

Les fans de la bande à Natsu vont pouvoir reprendre du service et découvrir cette nouvelle aventure sous la forme d’un action/RPG qui s’annonce prenant.

Koei Tecmo a lâché une nouvelle vidéo et quelques images de son futur Fairy Tail 2 prévu sur PS5/Pro, XSX/S, Switch et PC pour décembre prochain. Dans cette nouvelle vidéo, on peut ainsi voir la bande à Natsu se lancer dans des combats en temps réel contre les sbires de l’empereur Spriggan. Ce système de combat a entièrement été revu depuis le précédent titre sorti en 2020. On peut non seulement y voir les attaques emblématiques des membres de l’époque mais aussi profiter des attaques combinées. RPG oblige, il sera bien entendu question de faire monter les compétences de vos personnages. En outre, vous pourrez débloquer petit à petit les histoires de chacun personnage pour en apprendre plus.

Si vous étiez fan de Fairy Tail lancé en 2020, cette suite directe devrait donc vous intéresser. Outre l’édition standard, Koei Tecmo a pensé à fans et a prévu plusieurs éditions :

Fairy Tail 2 Guid Box

Le jeu de base

L’artbook « Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2 », inspiré du « Sorcerer Magazine » vu dans l’œuvre originale

Un Shikishi spécial avec finition holographique (3 variantes au total)

Fairy Tail 2 Combo Set

Le contenu de l’édition Guild Box

Une illustration spéciale sur toile avec reproduction de la signature du créateur de la série, Hiro Mashima

Une édition Fairy Tail 2 Digital Deluxe est également prévu et comprendra divers objets in-game ainsi que des DLC. Koei Tecmo en précisera le contenu ultérieurement.

Fairy Tail 2 est prévu sur PS5/Pro, PS4/Pro, Switch et PC pour le 13 décembre 2024.