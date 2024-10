L’un des boss de l’action/RPG The First Berserker Khazan se montre en vidéo

Les sud-coréens de Nexon et Neople s’attaquent au genre souls-like avec The First Berserker Khazan au gameplay et à la réalisation prometteurs.

Avec sa direction artistique particulière mêlant décors plutôt réalistes et personnages typés manga cell shading, The First Berserker Khazan a de quoi séduire. Le gameplay semble de plus bien plus punchy que les traditionnels souls-like avec des combats speed et punchy. L’équipe dévoile une nouvelle vidéo dévoilant un des boss qu’il faudra affronter dans le jeu final.

L’intrigue du jeu tourne autour d’un grand général nommé Khazan. Après avoir sauvé l’empire d’un dragon dévastateur, il a été jalousé au moins qu’il a été faussement accusé de traîtrise. Torturé et banni dans les montagnes enneigées, il parvient à échapper à la mort. C’est là que vous allez intervenir puisque vous allez incarner Khazan dans sa quête de vengeance.

Parallèlement à cette nouvelle vidéo, je vous propose de (re)voir les précédentes que nous avions posté sur notre chaîne Youtube Playscope Gaming ainsi qu’une grande galerie d’images ci-dessous.

Nexon prépare également une bêta fermée du 11 au 20 octobre prochain sur PS5 et XSX. Si vous voulez tenter d’avoir une invitation, il vous suffit d’aller sur le site officiel avant ce dimanche 6 octobre pour faire une demande et espérer être tiré au sort.

La bêta fermée permettra de découvrir jusqu’à 10 heures de jeu sur trois chapitres du jeu. On pourra y découvrir notamment des scènes récemment montrés lors du Gamescom 2024 ou du TGS 2024. Les bêta-testeurs pourront ainsi découvrir les missions :

Heinmach – Le chemin qui menant de l’Empire aux Montagnes Stru, où Khazan est libéré de sa prison

Ce sera l’occasion de découvrir un gameplay plutôt hardcore et les différentes armes à votre disposition pour combattre les monstres qui vont vous barrer la route.

The First Berserker Khazan est prévu pour début 2025 sur PS5, XSX/S et PC.