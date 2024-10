Retro Games Ltd et Plaion annoncent une nouvelle édition du bon vieux Sinclair ZX Spectrum

A l’instar de ce qu’on avait déjà eu avec les C64, le Vic 20, l’Atari 400 et l’Amiga 500, Retro Games Ltd et Plaion s’attaquent à un autre ordinateur classique des années 80.

C’est donc au tour du célèbre Sinclair ZX Spectrum de revenir d’entre les morts avec une version revisitée tout en conservant le design originel. Nommé The Spectrum, cette réédition du ZX Spectrum sorti en 1982 a été modernisé pour pouvoir tourner sur l’écosystème audio-vidéo actuel. Ainsi, The Spectrum bénéficie d’une sortie HDMI 720p 50/60 Hz, de quatre ports USB pour y brancher des manettes et des joysticks et surtout une réplique exacte du fameux clavier en caoutchouc.

Ce dernier va vous permettre d’utiliser The Spectrum comme l’ordinateur qu’il était avec son Basic intégré. Un système de cassettes virtuelles permettra de sauvegarder vos programmes – hé oui, à l’époque on sauvegarde sur des cassettes audio.

The Spectrum sera compatibles avec tous les jeux de la gamme ZX Spectrum avec sa capacité à émuler les différents modèles 16K, 48K et 128K. Et histoire de vous permettre de découvrir la logithèque de la machine, 48 jeux seront inclus. Les fans et les curieux pourront ainsi découvrir des titres tels que :

Manic Miner

Head over Heels

Saboteur

The Hobbit

Army Moves

The Great Espace

Target Renegade

Alien Girl

Phantis

et plus encore…

Si vous n’avez pas de pad disponible, sachez que tous les jeux fournis seront jouables au clavier comme cela était le cas à l’époque. Comme toute machine fonctionnant via émulation, on a également droit à des fonctionnalités modernes comme la sauvegarde de votre progression, la possibilité de revenir jusqu’à 40 secondes en arrière ou encore une option de filtre CRT pour reproduire l’affichage des téléviseurs cathodiques de l’époque. Il sera évidemment possible d’ajouter ses propres jeux via une simple clé USB.

A noter que The Spectrum gère le mode couleur ULAplus pour une palette de couleurs plus riche. Ce mode est applicable à tous les jeux.

The Spectrum sera lancé le 22 novembre 2024 pour 100€ environ. Vous pouvez déjà le précommander sur des magasins comme Amazon, Micromania ou Cultura.