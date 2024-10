Sony lance un nouveau casque audio de monitoring avec le MDR-M1

BLOC INFO Constructeur Sony Type Casque audio de monitoring ACHETEZ CHEZ AMAZON Sony MDR-M1 Sony MDR-7506

Si nous parlons souvent de matériel gaming, on aborde également du matériel pour les pros et les créateurs de contenu. Le nouveau casque audio de Sony, le MDR-M1, en est un des représentants.

Dans le domaine du casque audio de monitoring, Sony propose depuis des années le casque audio de studio MDR-7506 réputé pour sa haute-fidélité et sa robustesse. Moi-même l’utilise depuis des années notamment lors de tournages pour m’assurer de la qualité de la prise de son. Bien des professionnels s’en servent pour contrôler la prise de son et les chanteurs s’en servent souvent de casque de retour. Contrairement au monde gaming, le matériel professionnel ne bouge pas tant que cela s’il répond à leurs besoins.

Toutefois, Sony semble vouloir passer à une nouvelle génération avec son nouveau casque audio de monitoring, le Sony MDR-M1. Conçu en collaboration avec des professionnels de la musique, l’objectif est de proposer un casque audio haute-fidélité pour que les créateurs de contenu, les compositeurs, les musiciens, les chanteurs ou encore les ingénieurs du son. Il devrait être aussi un excellent casque notamment pour les monteurs vidéo.

Casque audio de contrôle fermé, le MDR-M1 offre une isolation sonore élevée avec des écouteurs légers et confortables. Ils bénéficient d’un rembourrage épais et souple y compris sur l’arceau pour un maximum de confort. En cela, c’est une bonne évolution par rapport au MDR-7506. Avec une large bande passante de 5 Hz à 80 kHz, le casque reproduit le moindre détail. On devrait pouvoir apprécier la moindre nuance dans les aigus et les mediums et profiter de basses profondes avec un minimum de distorsion.

Le casque Sony MDR-M1 est fourni avec deux câbles amovibles pour des usages différents. Compte tenu des caractéristiques, le prix le rend moins abordable que le MDR-7506. Il est proposé à 250€ environ pour une disponibilité immediate. Pour les plus petites bourses, le MDR-7506 reste un excellent investissement.