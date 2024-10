Nouvelles informations, vidéos et images pour le spectaculaire Dynasty Warriors Origins

La fameuse saga de jeu d’action 1000 contre 1 arrive avec le tout premier volet destiné aux PS5, XSX/S et PC et il s’annonce spectaculaire à en juger par ce que Koei Tecmo a montré au TGS 2024.

La saga Dynasty Warriors a passionné les foules depuis le second volet – le premier est un titre à part car étant un jeu de baston classique. Le mélange entre beat’em all avec un zeste de stratégie et des combats contre des centaines d’ennemis avait de quoi défouler. Le concept a tellement bien fonctionné qu’on a eu droit à plus de 20 années de suites et de spin-offs.

Koei Tecmo va se lancer dans une toute nouvelle génération de Dynasty Warriors avec Dynasty Warriors Origins. Se déroulant toujours au coeur même des Trois Royaumes, Dynasty Warriors Origins va proposer une aventure allant de la rébellion des Turbans Jaunes jusqu’à l’apogée de la Bataille de Chibi. Cette fois-ci toutefois, on incarnera un héros sans nom. A vous de décider de la tournure des évènements en choisissant de réprimer les rébellions ou venir en aide aux forces gouvernementales. Lors de votre progression, il sera possible d’acheter de nouvelles armes. L’intrigue va évidemment vous faire rencontrer quelques célébrités de l’époque tels que Cao Cao et Liu Bei – que les fans de la saga connaissent bien. En fonction de vos actions, ces derniers personnages pourront devenir des alliés ou des ennemis.

Dynasty Warriors Origins semble bénéficier d’un aspect stratégie plus poussé. Diverses tactiques seront disponibles pour commander vos alliés et coordonner les forces. Mais au coeur du jeu réside toujours le bon vieux concept du 1 contre 1000 où vous allez pouvoir et devoir combattre des hordes d’ennemis pour changer le cours d’une bataille. Plus vous attaquerez et plus vous augmenterez votre bravoure. Ce dernier permet dès lors de déclencher des attaques puissantes et uniques propres à chaque arme. A vous de trouver l’arme qui vous convient le mieux. Avec un zeste de RPG, vous aurez à augmenter le rang de votre héros et ainsi améliorer ses capacités. Il faudra également gérer les ripostes qui nécessitent un bon timing lors des parades. Enfin, les ennemis plus puissants comme les officiers bénéficient d’une jauge d’énergie supplémentaire nommée Résolution. Il faudra la réduire afin de pouvoir les éliminer.

La vidéo ci-dessous donne une première idée de ce qui nous attend. Ca semble prometteur pour les grands fans de beat’em all massifs.

Dynasty Warriors Origins est prévu pour le 17 janvier 2025 sur PS5/Pro, XSX/S et PC.