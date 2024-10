La seconde mise à jour de la saison 1 de The First Descendant arrive le 10 octobre

Nexon Games prépare une nouvelle mise à jour pour la saison 1 de The First Descendant qui apporte son lot de contenu et de correctifs.

Prévue pour le 10 octobre prochain, la nouvelle mise à jour va se focaliser sur Freyna. On va ainsi pouvoir découvrir une nouvelle histoire suivant Freyna dans une souffrance insurmontable. C’est aussi lors de cette mise à jour qu’arrivera la version ultime de Freyna. Elle possède ainsi une combinaison de contrôle archéo-chimique afin de pouvoir mieux utiliser sa puissance archéo. Elle pourra utiliser son chagrin et sa souffrance en véritable arme pour combattre les ennemis.

Avec cette mise à jour, Freyna pourra avoir également deux nouveaux modules exclusifs :

Fusion toxique : la compétence passive Liens infectieux est remplacée par Fusion toxique. Une fois équipé, ce module de compétence déclenche Nécrose au lieu de Traumatisme 0. Chaque cumul de Nécrose augmente l’ATQ de l’arme à feu. Si l’ennemi touché atteint le nombre maximum de cumuls, le taux de coup critique des armes à feu est également augmenté.

: la compétence passive Liens infectieux est remplacée par Fusion toxique. Une fois équipé, ce module de compétence déclenche Nécrose au lieu de Traumatisme 0. Chaque cumul de Nécrose augmente l’ATQ de l’arme à feu. Si l’ennemi touché atteint le nombre maximum de cumuls, le taux de coup critique des armes à feu est également augmenté. Injection de venin : Mécanisme de défense est remplacé par Injection de venin. Injection de venin consomme des ressources afin de restaurer le bouclier et d’augmenter le modificateur de puissance des compétences, tout en infligeant Corrosion aux ennemis. La résistance au poison des ennemis qui subissent Corrosion est réduite, ce qui les rend plus vulnérables aux attaques toxiques de Freyna.

Deux nouveaux modules seront également ajoutés pour Hailey :

Munition Kuiper ultrafroide : utiliser l’arme unique réduit l’ATQ de l’arme à feu et la cadence de tir, mais augmente les dégâts de faiblesse. Par ailleurs, chaque attaque de faiblesse réussie restaure votre bouclier au lieu de vos PM. Le bonus de dégâts de faiblesse diminue à chaque tir, mais augmente à chaque attaque de faiblesse réussie.

: utiliser l’arme unique réduit l’ATQ de l’arme à feu et la cadence de tir, mais augmente les dégâts de faiblesse. Par ailleurs, chaque attaque de faiblesse réussie restaure votre bouclier au lieu de vos PM. Le bonus de dégâts de faiblesse diminue à chaque tir, mais augmente à chaque attaque de faiblesse réussie. Projectile cryogénique : l’effet Cryonie est remplacé par l’effet Explosion cryogénique. Lorsqu’un ennemi est affecté par Explosion cryogénique, attaquez-le avec une arme à feu pour infliger des dégâts de zone supplémentaires aux ennemis proches. Ce module de compétence est particulièrement efficace pour éliminer les ennemis communs.

Pour les puissants légataires, l’équipe va également ajouter un nouveau colosse à combattre dans le Néant. Nommé Traquemort, il est évidemment le plus puissant à ce jour. La difficulté du combat contre le Glouton va être ajusté en conséquence avec l’arrivée de Traquemort.

Une nouvelle arme nommée Le Gardien de Givre va également apparaître. Fusil éclaireur, elle intègre un catalyseur cryo-archéonique pour tirer des balles cryogéniques. Pour pleinement profiter de cette arme, il vaut donc mieux des légataires de type archéo-cryogénique comme Hailey. Sans doute que Viessa sera également capable.

Histoire de faire revenir les gardiens plus expérimentés pour plus de récompenses, Nexon Games va ajouter un nouveau niveau de difficulté aux opérations d’infiltration. Jusqu’à présent, on pouvait choisir d’augmenter la difficulté jusqu’à 250%. Avec cette mise à jour, on aura droit aussi au niveau à 400% avec plus de monstres à affronter et de ressources à récupérer par voie de conséquence. Cela pourrait faciliter le grind. Non content d’avoir plus d’ennemis puissants, la fin des opérations d’infiltration à 400% présentera non pas un mais deux boss à combattre simultanément. Il va donc falloir avec des légataires assez puissants pour réussir à les terminer.

Un nouveau marchant nommé ETA-0 va faire son apparition tous les week-ends – à l’instar d’un Xûr sur Destiny 2. Il s’installera sur Albion et proposer divers objets à vendre. Cela pourra être des schémas de légataires, des schémas d’armes, des matériaux, des extensions de l’inventaire, des peintures, etc. Pour les acheter, il faudra des coupons ETA standard et ETA Premium à obtenir en terminant les opérations d’infiltration à 400% ou en échangeant des schémas d’armes excédentaires.

Avec l’approche d’Halloween, l’équipe a prévu de rendre Albion plus festif avec des décorations en conséquence. Des peintures et des objets cosmétiques sur ce thème seront également proposés.

Voilà donc les principaux points à retenir sur cette seconde grosse mise à jour de la saison 1. Rendez-vous donc ce jeudi pour voir tout cela. J’espère pouvoir m’y remettre pour continuer à augmenter la puissance de mes légataires.

The First Descendant est disponible en free to play sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. A noter que le jeu sera mis à jour prochainement pour la future PS5 Pro.