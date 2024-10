343 Industries devient Halo Studios et change de moteur

En plein week-end, l’équipe de 343 Industries responsable de la saga Halo depuis quelques temps a décidé d’annoncer un changement de direction.

En créant 343 Industries, Microsoft avait voulu créer un grand studio de développement dédié à l’une de ses grandes franchises, Halo. Non content d’avoir développé Halo 5 Guardians et Halo Infinite, l’équipe avait aussi participé de près ou de loin à d’autres titres Halo.

Après un Halo 5 Guardians mitigé et un lancement d’Halo Infinite assez catastrophique, l’équipe a dû remonter la pente. On s’attendait à des titres flamboyants dans un univers apprécié et à la pointe de ce que pouvait faire les consoles Xbox et en lieu et place on a eu droit à des jeux disons corrects mais qui peinent à sortir du lot. Le lancement catastrophique d’Halo Infinite avec un report d’une bonne année et une réalisation loin des canons de beauté dont les XSX/S étaient supposés être capables a largement entaché l’image d’un studio qui devait être un fleuron à l’instar d’un Naughty Dog ou Santa Monica Studio chez Sony. Et je ne vous parle pas des fuites dévoilant un fonctionnement tout aussi chaotique du studio pendant le développement d’Halo Infinite ni du développement à rallonge du moteur Slipspace annoncé à l’époque comme ce qui devait leur permettre de créer les futurs Halo toujours plus spectaculaires. Bref, 343 Industries n’a pas été à la hauteur de sa mission et c’est sans doute pour cela que les choses vont changer.

En effet, 343 Industries n’est plus. Désormais il faudra appeler le studio, Halo Studios. Autant dire que le nom même du studio indique leur mission : produire l’avenir de la saga Halo. Et pour cela, outre le changement de nom, l’équipe a pris la décision d’abandonner leur moteur Slipspace pour passer au populaire Unreal Engine pour les futures productions et ainsi faire de Halo de nouveau le fleuron visuel qu’il aurait dû toujours être. A en juger par les premières images livrées par Halo Studios et les extraits visibles dans la vidéo ci-dessous, le résultat visuel monte d’un sacré cran par rapport à ce qu’ils ont pu proposer avec leur précédent moteur. S’ils pouvaient déjà remanier les précédents Halo avec le niveau graphique montré, je serais déjà enchanté.

Espérons maintenant que la saga Halo va enfin retrouver la place qu’il n’aurait jamais dû quitter. Mais pour cela, il va falloir patienter un moment. Il faudra également savoir si les futurs Halo seront une fois encore des productions exclusives à la marque Xbox et au PC ou si Microsoft pourrait tôt ou tard décider de lancer un ou des Halo sur PlayStation compte tenu de ce qui semble être leur nouvelle stratégie éditoriale. A suivre donc…