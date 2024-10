Bose a lancé ses nouveaux écouteurs sans fil QuietComfort

La marque légendaire a lancé une nouvelle paire d’écouteurs pour compléter sa gamme QuietComfort pour les audiophiles nomades.

Réputé pour la qualité sonore de ses produits, Bose est une référence dans le domaines des casques audio à réduction de bruit avec sa gamme QuietComfort. Pour avoir eu les différentes versions depuis des années, j’ai toujours apprécié la qualité et la neutralité du son, la qualité de fabrication, leur poids léger et un confort indéniable. Ils étaient devenus mon casque de voyage notamment pour les vols long courrier.

Bose étend sa gamme QuietComfort en proposant des versions écouteurs sans fil. Comme leur équivalent casque, les écouteurs QuietComfort proposent un son puissant avec une réduction de bruit active efficace. Chaque écouteur contient trois microphones soit un total de six pour une réduction de bruit et une capture vocale optimales. Ces écouteurs bénéficient de contrôles tactiles personnalisables et d’une commande vocale pour prendre des appels ou des selfies.

Bose a conçu les écouteurs QuietComfort pour un port confortable et ajusté. Ils sont fournis avec trois embouts et bandes de stabilité pour un bon maintien. Certifiés IPX4, ces écouteurs sont résistants à l’eau et à la transpiration bien pratiques pour un usage en extérieur ou pendant vos sessions d’entraînement.

Leur autonomie est de 8,5 heures d’écoute. Ils sont fournis avec un étui de recharge sans fil offrant 2,5 charges supplémentaires pour un total de plus de 30h d’écoute. La connectivité multipoint Bluetooth 5.3 permet une portée de 9 mètres avec tout appareil compatible.

Pour personnaliser vos écouteurs QuietComfort, Bose propose une application mobile gratuite nommée Bose QC Earbuds. Vous aurez ainsi accès à de nombreux paramètres de réglages tels que la personnalisation des contrôles tactiles, la réduction active du bruit, l’égalisation, etc.

Les écouteurs Bose QuietComfort sont disponibles dès à présent en trois coloris (noir, blanc nuage et mauve poudré) pour 200€ environ.