Des solutions de stockage et de mémoire pour les gamers et les créateurs de contenu chez Lexar

Filiale de Micron Technology, Lexar se fait petit à petit un nom dans le domaine des solutions de stockage et de mémoire. Divers produits sont disponibles en cette fin d’année.

Etant déjà utilisateur de leurs solutions – notamment de leurs cartes SD pour mes tournages – Lexar propose des produits fiables. Pour cette fin d’année et suite à l’IFA 2024 à Berlin, le fabricant américain propose divers produits qui correspond aux besoins non seulement des gamers mais aussi des créateurs de contenu.

Pour les joueurs sur PS5/Pro ou PC, Lexar propose le SSD Lexar PLAY 2280. De format M.2 2280 PCIe Gen 4×4, ce SSD est parfaitement adapté aux PS5/Pro. Avec des débits atteignant 7400 Mo/s en lecture et 6500 Mo/s, ce SSD répond aux exigences des dernières consoles Sony avec un dissipateur intégré mais aussi pour tous les joueurs sur PC. Les capacités de stockage proposées sont de 2 To, 4 To et 8 To.

Toujours les gamers mais côté PC, Lexar a également des barrettes DDR5 avec les DDR5 Lexar ARES RGB. Reposant sur des puces DRAM SK Hynix, ces barrettes mémoire peuvent atteindre les 8000 MT/s et peuvent prendre en charge les profils Intel XMP 3.0 ou AMD EXPO. Et comme sont nom l’indique, elles proposent également un éclairage RGB.

Côté créateur de contenu, Lexar s’engouffre dans une brèche qu’a ouvert Apple avec ses iPhone. En effet, avec l’évolution des caméras des récents iPhone, de plus en plus de créateurs de contenu et même certains professionnels utilisent les capacités vidéo des smartphones d’Apple notamment depuis les iPhone 15 Pro et Pro Max ainsi que les récents iPhone 16 Pro et Pro Max. Avec leur capacité à tourner en Log et en ProRes, il a fallu proposer des solutions de connectivité et de stockage rapide. Lexar propose ainsi son Lexar Professional Go Portable SSD avec Hub. Cet ensemble comprend un SSD externe d’une capacité de 1 To ou 2 To en fonction du modèle avec un débit de 1050 Mo/s en lecture et jusqu’à 1000 Mo/s en écriture ainsi qu’un hub USB avec 4 ports USB-C pour adjoindre à votre smartphone des accessoires comme un microphone, une batterie, etc. Le SSD externe peut être évidemment utilisé sur tout autre appareil comme un PC, un Mac ou encore un iPad.

Toujours pour les créateurs de contenu et les pros de la photo ou de la vidéo, Lexar est aussi réputé pour ses solutions de stockage sur carte. Le fabricant présente ainsi divers modèles SD ou CFxpress. La carte Lexar Professional Diamond CFexpress 4.0 Type B permet ainsi des vitesses de lecture jusqu’à 3700 Mo/s et d’écriture jusqu’à 3400 Mo/s. La série Lexar Armor comprend des cartes Gold SD UHS-II et Silver Pro SD UHS-II. Etanches et résistantes à la poussière et aux flexions, ces cartes visent les vidéastes et photographes travaillant souvent en extérieur. Enfin, la carte Lexar Professional Gold Pro SDXC Express (SD 8.0) atteint des vitesses de lecture jusqu’à 1700 Mo/s et jusqu’à 1000 Mo/s en écriture.