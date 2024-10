Destiny 2 Revenant débute demain

Après l’épisode Echoes, Bungie va débuter le second épisode nommé Revenant à partir de ce mardi de quoi rameuter les gardiens du monde entier.

L’épisode Echoes se termine et les gardiens peuvent se préparer à du nouveau pour ce nouvel épisode nommé Revenant donc l’acte 1 va commencer ce mardi 8 octobre au reset hebdomadaire. Dans Revenant, on va ainsi affronter un ennemi aux pouvoirs chargés par un écho qui a levé une armée d’infâmes morts-vivants. En faisant équipe avec Mithrax et sa fille Eido, on va devoir concocter des tonifiants pour nous insuffler la force nécessaire pour combattre ces nouveaux ennemis.

Cet épisode va aussi voir arriver une mise à jour de l’activité Agression nommée Agression Salut qui propose de combattre sur 3 nouvelles cartes avec de nouvelles défenses et de nouveaux ennemis. Parmi les autres activités, un nouveau donjon va arriver également nommé Hôte Vesper. Il sera disponible à partir du vendredi 11 octobre.

Avec un nouvel épisode, on a droit à un nouvel artefact pour nous permettre de débloquer des capacités. Cette fois-ci les éléments centraux de ce nouvel artéfact seront la stase, le cryo-électrique et l’abysse. Vous pouvez voir ci-dessous le détail de ce que permettra l’artéfact avec ses divers mods à activer selon vos envies et besoins.

Evidemment, comme tout nouvel épisode et acte, on aura droit à des armes saisonnières ainsi que de nouvelles armures notamment pour la bannière de fer à venir ou même un nouveau glisseur exotique nommée la Planche de Xûrf.

Pour celles et ceux qui utilisent beaucoup les armures exotiques sur leur gardien, sachez que divers aspects vont être modifiés. Il va sans doute falloir revoir vos builds pour ajuster vos armures. Il en va de même pour les super « à un tir » qui vont être rééquilibrés via les pièces d’armure exotique qui les améliorent. Les ajustements concerneront aussi les armes afin de pousser les joueurs à tirer avec plus de précision pour gagner en dégât infligé. Si vous voulez tout le détail, je vous renvoie au blog posté par Bungie.

Destiny 2 Revenant débute ce mardi 8 octobre 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.