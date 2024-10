Grid Legends Deluxe Edition arrive sur iOS et Android en décembre

Après avoir convaincu les joueurs sur consoles, PC et Mac, c’est donc au tour des pilotes en herbe sur iOS et Android de découvrir Grid Legends sur leur appareil mobile.

Adapté par les spécialistes de Feral Interactive, Grid Legends Deluxe Edition va donc arriver sur les appareils iOS et Android en décembre prochain. Après Grid Autosport, il s’agit donc d’une suite avec une flopée de nouveautés et une évolution technique pour un jeu de course plutôt typé arcade.

Grid Legends Deluxe Edtion va vous permettre de piloter divers véhicules que ce soit des voitures de nouvelles catégories et même des pickups. Le jeu comprend un mode carrière complet qui vous demande de participer à des compétitions variées sur tous types de bolides, sur divers circuits et sous différentes conditions. Un mode Race Creator vous permettra de créer vos propres compétitions. Pour celles et ceux qui aiment un minimum de narration, un mode histoire nommé Driven To Glory est prévu. Enfin quant aux fans de photo, le mode photo va vous permettre de créer vos prises de vue spectaculaires. Et pour compléter tout cela, tous les DLC qui sont sortis sur les versions consoles et ordinateurs seront inclus dans cette édition.

Pour ces versions sur mobiles et tablettes, les développeurs ont ajusté les contrôles aussi bien pour le tactile que pour le pilotage par inclinaison. L’interface sera totalement personnalisable et le jeu pourra gérer la plupart des manettes compatibles avec votre smartphone.

A noter qu’il vous faudra posséder un iPhone 12 pro, un iPhone 13 Pro ou tout iPhone depuis l’iPhone 14 pour en profiter. Côté iPad, il faudra un iPad avec une puce M1 ou supérieur. Côté Android, il faudra des appareils ayant les puces Snapdragon 8 Gen 2 ou Gen 3 pour faire tourner ce Grid Legends Deluxe Edition.

Grid Legends Deluxe Edition est prévu sur iOS et Android pour décembre 2024 pour 12,5€ environ. Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-enregistrer sur l’App Store et Google Play Store.