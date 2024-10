Découvrez les 45 premières minutes du remake de Silent Hill 2 jusqu’en 4K HDR

Konami a enfin lancé son remake de Silent Hill 2. Grâce à l’équipe polonaise de Bloober Team, le résultat est à la hauteur de ce classique du survival horreur.

Ce grand classique du jeu d’horreur psychologique de la PS2 avait déjà eu droit à une version HD sur PS3 et Xbox 360 en 2012 dans une compilation avec Silent Hill 3. Cette fois-ci, pour relancer la franchise, Konami a fait appel aux polonais de Bloober Team (The Medium, Blair Witch, Layers of Fear) pour revisiter ce classique et le moderniser.

Le travail de l’équipe semble avoir payé car le résultat est plus que convaincant. Passé à la moulinette avec l’Unreal Engine 5, la fameuse ville de Silent Hill prend une toute autre dimension et l’on (re)découvre le jeu avec une certaine surprise non seulement en raison d’une réalisation plutôt bluffante – quoique non exempt de défauts – mais aussi avec des changements dans les puzzles histoire que celles et ceux qui ont joué à l’original ait un minimum de nouveauté.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 en mode performance. Comme vous pouvez le constater c’est plutôt propre même si on voit ça et là quelques artéfacts graphiques et un framerate qui semble pas assez constant à 60FPS. Le mode qualité offre un visuel un peu plus clean et plus stable mais à 30FPS. Le mode qualité offre une image plus lumineuse grâce à une meilleure gestion de la lumière. Espérons que l’équipe proposera un patch pour la PS5 Pro pour une expérience totalement stable à 60FPS.

Le gameplay est agréable avec des contrôles modernes et la possibilité de gérer la caméra à notre guise. Cela permet une plus grande découverte visuelle plutôt plaisante même s’il faut avoir l’esprit tordu pour vouloir jouer les touristes dans un environnement aussi glauque :p

Je vous laisse donc découvrir les 45 premières minutes de cette aventure qui tient ses promesses aussi bien pour ceux qui ont connu le titre originel que pour les nouveaux arrivants.

Silent Hill 2 Remake est disponible sur PS5 et PC dès aujourd’hui.