La saison 4 de TopSpin 2K25 débute cette semaine

2K et Hangar 13 continuent à faire évoluer leur TopSpin 2K25 au fil des saisons. La saison 4 va bientôt débuter avec son lot de nouveautés.

Contrairement à son concurrent Tiebreak de Nacon qui comprenait déjà une sacrée liste de joueuses et joueurs, TopSpin 2K25 était un peu pauvre dans ce domaine à son lancement. Saison après saison, les développeurs ajoutent de nouveaux joueurs professionnels. Pour cette saison 4 c’est ainsi le joueur allemand Alexander Zverev qui va rejoindre le jeu. Actuel numéro 3 mondial, le jeu du géant allemand repose sur une couverture de terrain et une endurance hors pair en fond de court avec la capacité d’envoyer son gros coup droit pour déborder. Avec sa grande taille, son service est aussi une arme incontournable. Alexander Zverev sera gratuit pour tous les possesseurs du jeu.

La saison 4 coïncide avec également avec le dernier grand tournoi ATP Masters 1000 de l’année à savoir le Rolex Paris Masters. Les joueurs vont pouvoir s’affronter sur les différents courts intérieurs en dur du tournoi. L’autre tournoi qui sera ajouté au jeu est tout simplement le Nitto ATP Finals qui va regrouper les 8 meilleurs joueurs de la saison.

Accessible via un nouvel onglet dans la section World, le nouveau mode World Tour League va permettre à tous les joueurs ayant un tennisman de niveau 10 minimum de participer à cette ligue proposant huit rangs distincts. A vous de remporter des matchs en World Tour pour monter au classement. Attention, il sera aussi possible de se faire reléguer si on a de mauvaises performances.

La saison 4 ajoute également un nouveau court inspiré par le championnat américain de basketball universitaire NCAA. Nommé le 2K Sports Center, il s’agit d’un court installé sur le parquet d’un terrain de basketball.

Un nouveau Pass Centre Court pour la saison 4 sera évidemment ajouté avec quelques 42 récompenses gratuits et 106 récompenses premium. On peut ainsi récupérer une version alternative de Pete Sampras ou diverses tenues ainsi que de nouveaux objets, de nouvelles animations, etc.

TopSpin 2K25 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Si le jeu vous intéresse, sachez que 2K propose le jeu avec une réduction de 40% du prix en ce moment sur les différents stores.