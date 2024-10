PlayStation Plus Extra/Premium – les nouveaux arrivants d’octobre 2024

Nouveau mois et nouveau jeux à venir étoffer la logithèque PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium dès la semaine prochaine.

Alors que les jeux gratuits PlayStation Plus sont d’ores et déjà disponibles, Sony ajoute comme tous les mois une liste de jeux à venir accessible pour ses abonnés PlayStation Plus Extra ou Premium.

Pour ce mois d’octobre, les abonnés auront droit aux titres suivants :

Dead Island 2 | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

PS4, PS5 Two Point Campus | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

PS4, PS5 Return to Monkey Island | PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

PS4, PS5 Firefighting Simulator – The Squad | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Tour de France 2023 | PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands| PS4

Voilà donc un mois d’octobre où on aura droit à une bonne variété de genres entre les jeux de zombie, d’horreur, de plateforme, d’aventure ou de gestion. Il y en aura pour tous les goûts. Tous les titres précités seront disponibles à partir dès le mardi 15 octobre prochain – la semaine prochaine donc.

Par contre, d’autres titres quitteront le service à la même date. Il vous reste quelques jours pour profiter des titres suivants :