La trilogie S.T.A.L.K.E.R arrive sur Nintendo Switch à la fin du mois.

Les ukrainiens de GSC Game World ont du travail à fournir dans un contexte délicat s’il en est. Cela ne semble pas les empêcher de s’intéresser à la Nintendo Switch.

Alors que leur grosse production, S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chornobyl est en cours de finition, les ukrainiens de GSC Game World ont trouvé le temps d’adapter leurs précédents titres sur Switch. Ce sont ainsi trois titres de la saga S.T.A.L.K.E.R qui vont voir le jour à la fin octobre. L’équipe s’est associée avec l’équipe polonaise de Mataboo pour ces conversions.

GSC Game World prévoit ainsi de sortir simultanément les adaptations de S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R Clear Sky et S.T.A.L.K.E.R Call of Prypiat, tous trois faisant partie de la trilogie originelle S.T.A.L.K.E.R sur Switch dès le 31 octobre prochain. Les trois titres ont évidemment été spécifiquement développé et optimisé pour la portable de Nintendo avec la gestion de l’écran tactile, un système de visée utilisant le gyroscope de la console ou encore la compatibilité avec le mode portable et le mode TV.

Les trois titres seront disponibles séparément sur le Nintendo eShop pour 20€ pièce. Une compilation regroupant les trois nommée S.T.A.L.K.E.R Legends of the Zone Trilogy sera également disponible pour 40€ ce qui serait plutôt une bonne affaire si l’univers de ce survival shooter vous branche.

S.T.A.L.K.E.R Legends of the Zone Trilogy sera disponible sur Switch à partir du 31 octobre 2024. Cette compilation est d’ores et déjà disponible sur PlayStation et Xbox.