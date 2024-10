Avermedia continue à viser les créateurs de contenu avec un nouveau micro et un bras articulé

BLOC INFO Constructeur Avermedia Type Microphone, Bras articulé ACHETEZ SUR AMAZON Avermedia Versati Go Avermedia Flexi Go

Le fabricant taïwanais Avermedia continue sa diversification avec deux nouveaux produits toujours visant clairement les créateurs de contenu.

Vous connaissez sans doute la marque Avermedia pour ses produits vidéo notamment ses systèmes de capture vidéo populaires chez les youtubers et les streamers. Le lancement le plus récent est leur système de capture X’TRA GO (GC515) se présentant sur la forme d’un dock. On vous proposera un test très bientôt d’ailleurs.

Pour aujourd’hui, Avermedia va compléter son offre avec deux nouveaux produits. Le premier est un microphone USB nommé Versati Go. Plutôt compact, ce micro de type cardioïde permet une capture vocale de qualité tout en réduisant les bruits de fond. Grâce à son logiciel, il est également possible d’avoir une réduction sonore par IA. Il se connecte facilement à tout ordinateur ou appareil mobile via un simple câble USB-C. Il dispose également d’une prise casque pour y brancher un casque ou des écouteurs pour un monitoring en temps réel. Un bouton mute avec LED est également disponible pour couper votre voix au besoin. Le Versati Go est plutôt classique mais proposé à un prix plutôt abordable à 80€ environ.

Le second produit annoncé est le Flexi Go, un bras articulé qui permet de brancher non seulement un microphone mais aussi tout autre accessoire pouvant se visser sur des pas de vis standard de 1/4″ et 5/8″. Pouvant supporter jusqu’à 1,5 kg, ce bras articulé peut ainsi soutenir une caméra, une webcam, une petite lumière LED ou même un smarphone ou une tablette si vous avez une pince dédiée.. Sa conception permet une utilisation avec un profil haut ou bas avec un réglage à 360°. Pour l’installer, il suffit de serrer la pince en métal sur votre bureau. Le Flexi Go est disponible pour environ 100€.