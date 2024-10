Le retour de Tron en jeu vidéo avec Disney Tron Catalyst

Souvent considéré comme le tout premier film avec images de synthèse, Tron a finalement que peu d’adaptations vidéoludiques. Devolver Digital va remédier à cela.

L’éditeur Devolver Digital via son label Big Fan Games annonce la sortie prochaine de Disney Tron Catalyst. Jeu d’action/aventure en vue isométrique, ce jeu se déroule évidemment dans l’univers de Tron. L’intrigue va narrer les aventures d’Exo, un programme résilient et plein de ressources avec une capacité à créer des boucles temporelles. Il va ainsi devoir affronter les seigneurs d’une Grille tout en fuyant un agent malveillant du Core nommé Conn. A vous de faire évoluer Exo et maîtriser ses capacités pour parvenir à vos fins.

Que ce soit à pied ou à bord de son Light Cycle, il va falloir progresser à travers les nombreuses missions, collecter des indices et évidemment combattre les ennemis grâce à votre fameux disque ou tout simplement avec du combat au corps à corps. A vous également de naviguer entre les factions en guerre pour ouvrir de nouvelles voies.

Disney Tron Catalyst sortira sur PS5, XSX/S, Switch et PC courant 2025.