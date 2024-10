Un nouveau Destiny à venir sur… mobiles

L’univers de Destiny va prendre une toute autre dimension avec Destiny Rising, le premier titre sur mobiles inspiré par l’univers créé par Bungie.

Après une bonne décennie à passionner les gardiens à travers le monde sur consoles et PC, Destiny va enfin arriver sur les appareils mobiles. Toutefois, pour ce nouveau titre prénommé Destiny Rising, Bungie a lâché la licence aux chinois de NetEase Games. Ces derniers vont évidemment s’inspirer de l’univers de Destiny pour proposer un shooter free to play sur iOS et Android.

L’action de ce Destiny Rising se déroule dans une chronologie alternative par rapport à ce que nous avons connu sur Destiny 1 et 2. Ce jeu va proposer une large variété de personnages chacun avec leurs propres histoires. Certains personnages iconiques seront présents. D’autres seront inédits. Beaucoup seront jouables pour les fans avec pour chaque personnage son propre style de jeu.

Et à l’instar de ses confrères sur consoles et PC, Destiny Rising proposera du mode colo, coop ou en compétitif en ligne. On aura même droit à des assauts jouables à 6 en ligne. Petite nouveauté, le jeu permet de choisir le jeu en vue subjective ou en vue à la troisième personne. Evidemment, le jeu va bénéficier de contrôles repensés pour gérer les écrans tactiles de vos smartphones. Si vous le préférez, le jeu sera évidemment compatible avec des manettes.

Si vous voulez faire parties des premiers joueurs à tester le jeu avant sa sortie, sachez que NetEase Games prévoit une phase alpha test fermé prévu le mois prochain. Vous pouvez tenter d’obtenir une invitation via le site officiel.

Destiny Rising est prévu sur iOS et Android à une date non déterminée pour le moment.