Windblown, le dernier jeu des créateurs de Dead Cells, débarque en démo sur Steam

Après l’énorme succès de Dead Cells, on attendait les frenchies de Motion Twin au tournant. Leur nouvelle production semble augurer que du bon.

Disponible dès à présent pour les joueurs PC via Steam dans le cadre du Steam Neo Fest, la démo de Windblown permet de se faire une bonne idée de ce qui attend les futurs acquéreurs de la dernière production de Motion Twin. Après Dead Cells, l’équipe a dû chercher à surprendre et s’attaque à un jeu au gameplay différent avec la vue isométrique et une direction artistique bien loin du pixel art de Dead Cells.

Windblown vous fera travers des îles célestes et combattre bien des Sentinelles tout en débloquant de nouveaux Souvenirs. La démo permet de découvrir le premier biome du jeu et créer de puissants builds pour mieux affronter les adversaires. Celle-ci permet de découvrir le jeu en solo mais le jeu final proposera également du coopératif jusqu’à 3 joueurs.

A noter que la démo n’est disponible que jusqu’au 24 octobre prochain donc n’attendez pas pour le tester. J’essaierai de vous proposer une vidéo prochainement.

Windblown sera lancé en accès anticipé à partir du 24 octobre 2024 sur PC via Steam. A noer que les joueurs ayant lancé cette démo auront en bonus un skin exclusif sur le jeu final s’ils l’achètent.