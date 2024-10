Sony annonce les PlayStation The Concert World Tour 2025-2026

Les concerts à la thématique gaming ont le vent en poupe depuis des années. Sony va s’y mettre avec son propre show à venir.

Sony annonce une tournée mondiale de son show PlayStation The Concert World Tour 2025-2026. Organisé en collaboration avec RoadCo Entertainment et GEA Live, il s’agit d’une série de concert de musiques de jeu interprétées en live par un orchestre. Cette tournée débutera en Europe en avril 2025 avec plus de 200 dates prévues dans toute l’Europe. Les américains y auront également droit. Evidemment la France en fera partie avec deux dates d’ores et déjà confirmé à Paris à l’Accord Arena et au Galaxie à Amnéville près de Metz.

Voici la liste des villes confirmées pour le moment :

Dublin (Irlande)

Glasgow (Écosse)

Londres (Royaume-Uni)

Birmingham (Royaume-Uni)

Manchester (Royaume-Uni)

Leeds (Royaume-Uni)

Newcastle (Royaume-Uni)

Amsterdam (Pays-Bas)

Paris (France)

Amnéville (France)

Anvers (Belgique)

Francfort (Allemagne)

Stuttgart (Allemagne)

Berlin (Allemagne)

Hambourg (Allemagne)

Düsseldorf (Allemagne)

Munich (Allemagne)

Zurich (Suisse)

Bologne (Italie)

Budapest (Hongrie)

Sofia (Bulgarie)

Vienne (Autriche)

Bratislava (Slovaquie)

Leipzig (Allemagne)

Oberhausen (Allemagne)

Prague (République tchèque)

Lodz (Pologne)

Copenhague (Danemark)

Göteborg (Suède)

Oslo (Norvège)

Tampere (Finlande)

D’autres dates seront ajoutées pour le reste du monde prochainement.

Le show mêlera images et musiques de divers jeux PlayStation comme God of War, The Last of Us, Horizon ou encore Ghost of Tsushima entre autres.

Si vous êtes intéressés, sachez que les pré-réservations débuteront dès demain 16 octobre à 16h heure française sur le site officiel avec le code d’accès anticipé PLAYCONCERT24. Vous aurez par ailleurs plus détail sur les concerts sur le site officiel.