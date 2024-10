Trois Call of Duty accessibles via Xbox Cloud Gaming dès la semaine prochaine

Call of Duty a commencé à débarquer sur le service Xbox Game Pass des mois après le fameux rachat d’Activision/Blizzard par Microsoft. Certains titres vont proposer une fonction supplémentaire.

Alors que des rumeurs évoquent la mise en place du Xbox Cloud Gaming pour tout titre Xbox et non uniquement pour les titres disponibles dans la bibliothèque Xbox Game Pass, Microsoft annonce la mise en place du cloud gaming pour trois titres de la saga Call of Duty.

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate vont donc pouvoir jouer via le cloud à ces trois Call of Duty à partir du 25 octobre prochain :

Vous pourrez donc jouer à ces Call of Duty via le cloud sur votre PC, votre console, votre appareil mobile voire sur certains téléviseurs Samsung, sur Amazon Fire TV et même sur des casques Meta Quest. Evidemment, si vous préférez, vous pourrez jouer à ces mêmes titres sur votre PC ou votre Xbox en local une fois téléchargés.

Pour rappel, Call of Duty Black Ops 6 est le nouvel épisode de la saga dont la sortie est justement prévue pour le 25 octobre 2024. Il sera disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.