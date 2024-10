Découvrez un petit quart d’heure de gameplay de Kong Survivor Instinct

Imaginez un metroidvania dans le Monsterverse et vous aurez une petite idée de ce qui vous attend avec Kong Survivor Instinct.

En cours de finition chez les développeurs de 7Levels, Kong Survivor Instinct pourrait en intéresser plus d’un. Non content de s’inspire de l’univers de King Kong, ce jeu reprend le concept adoré qu’est le genre metroidvania où le gameplay est majoritairement 2D de profil même si la réalisation est plus moderne entièrement en 3D.

King Survivor Instinct ne vous fera pas incarner King Kong mais un simple humain nommé David qui tente de survivre alors que Kong est en train d’affronter d’autres titans. A vous d’explorer les ruines, progresser et survivre tout en devant parfois combattre pour sauver votre fille Stacy.

La vidéo et les images ci-dessous permettent de se faire une petite idée de ce qui attend les futurs possesseurs du jeu.

Kong Survivor Instinct est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 22 octobre 2024.