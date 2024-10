Des sticks arcade Tekken 8 chez PDP

BLOC INFO Constructeur PDP Type Stick Arcade ACHETEZ SUR AMAZON

Lorsqu’on devient sérieux dans le domaine du jeu de baston, un vrai stick arcade devient assez vite obligatoire pour performer. PDP propose un modèle pour les fans de Tekken.

Les puristes du jeu de baston et les compétiteurs vous le diront. Rien ne vaut un bon stick arcade pour enchaîner les coups avec précision et timing. Dans ce domaine plusieurs marques ont des produits pour répondre aux attentes des fans du genre.

PDP et Turtle Beach proposent ainsi une édition limitée de leur Victrix Pro FS Arcade Fight Stick pour les fans de Tekken 8. Compatible PS5, PS4/Pro et PC, ce stick arcade haut de gamme coûte la bagetelle de 550€ tout de même. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l’acquérir exclusivement via Amazon.

Pour ce prix, vous aurez le choix entre les six modèles de Tekken 8 Vitrix Pro FS Arcade Fight Sticks. La différence repose sur la couleur et le personnage reproduit dessus. Ainsi, il y a des versions avec :

Jin

King

Lili

Law

Xiaoyu

Kazuya

Le tarif élevé et exclusif se justifie également par le nombre d’exemplaires disponibles. Chaque modèle n’est proposé qu’à 300 exemplaires et tous seront numérotés.

Les Tekken 8 Victric Pro FS Arcade Fight Sticks possèdent tous une poignée de transport, un range-câble intégré, un coussin en mousse. L’inclinaison de 6,28° a été pensé pour une réduction de la fatigue de vos poignets. Ils disposent également d’une barre de contrôle avec un bouton Tournament Lock Mode, des commandes audio, divers modes d’éclairage et un bouton PlayStation. Un commutateur intégré permet de basculer entre les modes PS5, PS4 ou PC.

Au besoin, un panneau arrière à accès rapide permet d’accéder aux entrailles du stick pour, par exemple, changer les boutons et les sticks. Par défaut, vous aurez droit à des boutons Sanwa Denshi de 30 mm et un joystick amovible breveté Link 2 sur la base Sanwa JLF.

Bref, ce stick arcade pourrait être un beau cadeau de Noël pour les fans de Tekken 8 et de jeux de baston en général.

Tekken 8 est disponible sur PS5, XSX/S et PC.