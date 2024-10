IO Interactive récupère l’édition de MindsEye, la nouvelle production d’un des créateurs de la saga GTA

Connu plus pour sa saga Hitman, les danois d’IO Interactive est devenu indépendant et lancé une branche édition/distribution. L’un des premiers titres sera MindsEye.

Alors qu’on attend toujours le projet 007 inspiré par le célèbre agent secret britannique ou leur projet Fantasy, IO Interactive travaille aussi à devenir un éditeur via sa division IOI Partners. Le premier titre qu’ils vont lancer sera MindsEye de l’équipe anglaise Build A Rocket Boy dirigé par un certain Leslie Benzies. Si vous ne voyez pas qui il est, il s’agit de l’ancien patron de Rockstar North ayant produit divers épisodes de la saga GTA. Autant dire que le pedigree permet d’espérer un jeu d’envergure.

Si les informations concernant MindsEye reste encore vagues, on peut toutefois s’attendre à un jeu d’action/aventure avec une approche cinématographique et narrative. Pour vous faire une idée, je vous ai ajouté une galerie d’images de projet qui est en gestation depuis un moment puisque l’un des premiers teasers vidéo – que vous pouvez aussi voir ci-dessous – date de plus d’un an. Il va certainement falloir attendre encore un peu avant d’en voir plus.

MindsEye est prévu sur PS5, XSX/S et PC à une date indéterminée.