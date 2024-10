Xbox Game Pass – Les nouveaux arrivants de la seconde vague pour octobre 2024

Comme tous les mois, Microsoft propose une seconde vague de nouveaux jeux à débarquer sur leur service Xbox Game Pass.

Cette seconde vague va voir débarquer de sacrés titres comme trois volets de Call of Duty dont le tout dernier Call of Duty Black Ops 6 et deux Starcraft. Autant dire que c’est le bon mois pour vous abonner.

Voici donc la liste des jeux prévus :

South Park: l’Annale du destin (Cloud, Consoles, et PC) – le 16 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

– Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Donut County (Cloud, Consoles, et PC) – le 17 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

– Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – le 16 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Consoles, et PC) – le 25 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of Duty: Modern Warfare III (Cloud) – le 25 octobre – Game Pass Ultimate

– Game Pass Ultimate Call of Duty: Warzone (Cloud) – le 25 octobre – Game Pass Ultimate

– Game Pass Ultimate Ashen (Cloud, Consoles, et PC) – le 29 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

– Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Dead Island 2 (PC) – le 31 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

– Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Starcraft: Remastered (PC) – le 5 novembre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– Game Pass Ultimate, PC Game Pass Starcraft II: Campaign Collection (PC) – le 5 novembre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Certains titres vont toutefois quitter le service à partir du 30 octobre prochain :